«Первый информационный»: Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля

В эфире «Первого информационного телеканала» сообщили, что Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля 2026 года.
Польские власти думают над дальнейшим поэтапным открытием границы с Беларусью (с 17 ноября 2025 года Польша открыла два пункта пропуска на границе — «Бобровники» и «Кузницу Белостоцкую»). Местные СМИ пишут про грядущее возобновление железнодорожного сообщения между двумя странами. Подобное может произойти с 1 апреля.
В последнее время указанный вопрос активно обсуждается. Так, данная тема поднималась во время заседания городского совета Бяла-Подляска. Кроме того, в приграничный польский город Тересполь не так давно приезжала делегация Белорусской железной дороги.
Тем временем Латвия объявила о закрытии регулярных автобусных рейсов в Беларусь.
