«Первый информационный»: Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля

Польские власти думают над тем, чтобы пустить поезда в Беларусь в 2026.

Источник: Комсомольская правда

В эфире «Первого информационного телеканала» сообщили, что Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля 2026 года.

Польские власти думают над дальнейшим поэтапным открытием границы с Беларусью (с 17 ноября 2025 года Польша открыла два пункта пропуска на границе — «Бобровники» и «Кузницу Белостоцкую»). Местные СМИ пишут про грядущее возобновление железнодорожного сообщения между двумя странами. Подобное может произойти с 1 апреля.

В последнее время указанный вопрос активно обсуждается. Так, данная тема поднималась во время заседания городского совета Бяла-Подляска. Кроме того, в приграничный польский город Тересполь не так давно приезжала делегация Белорусской железной дороги.

Тем временем Латвия объявила о закрытии регулярных автобусных рейсов в Беларусь.

Ранее Белгидромет предупредил об опасности затоплений на реках при весеннем паводке.

Кроме того, синоптики сказали о резком потеплении в Беларуси перед выходными.