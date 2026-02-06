«Первый информационный»: Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля

Польские власти думают над дальнейшим поэтапным открытием границы с Беларусью (с 17 ноября 2025 года Польша открыла два пункта пропуска на границе — «Бобровники» и «Кузницу Белостоцкую»). Местные СМИ пишут про грядущее возобновление железнодорожного сообщения между двумя странами. Подобное может произойти с 1 апреля.