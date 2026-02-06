«Ключевой момент». На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

«Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить этот конфликт, выдвинув свои собственные предложения. Всегда речь шла только о том, возможно ли еще победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины», — рассказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.