МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине, в то время как ЕС за четыре года не смог этого сделать, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.
«Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить этот конфликт, выдвинув свои собственные предложения. Всегда речь шла только о том, возможно ли еще победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины», — рассказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Куят также призвал европейцев задумать о том, в какой степени они несут ответственность за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого конфликта вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.