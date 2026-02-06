СМИ: США планируют одобрить поставки международной помощи Северной Корее

Как пишет южнокорейская газета The Korean Herald, Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1718, в четверг принял единогласное решение одобрить исключения из проектов, осуществляемых Южной Кореей, США и международными организациями. Комитет 1718 был создан в 2006 году, после проведения Северной Кореей первого ядерного испытания. Он осуществляет надзор за соблюдением санкций в отношении Пхеньяна и при необходимости может предоставлять льготы для гуманитарной деятельности.