СМИ: США планируют одобрить поставки международной помощи Северной Корее

Об этом в пятницу сообщил представитель МИД Южной Кореи, отметив, что это может обеспечить возможности для возобновления взаимодействия с Северной Кореей.
Как пишет южнокорейская газета The Korean Herald, Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1718, в четверг принял единогласное решение одобрить исключения из проектов, осуществляемых Южной Кореей, США и международными организациями. Комитет 1718 был создан в 2006 году, после проведения Северной Кореей первого ядерного испытания. Он осуществляет надзор за соблюдением санкций в отношении Пхеньяна и при необходимости может предоставлять льготы для гуманитарной деятельности.
Снятие блокировки санкционных исключений распространяется на 17 гуманитарных инициатив: пять проектов, осуществляемых органами власти и общественными группами Южной Кореи; восемь — международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, ВОЗ и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАВ), и четыре — неправительственными организациями из США и других стран.
Согласно TKH, эти проекты сосредоточены исключительно на гуманитарных областях, включая здравоохранение, обеспечение чистой водой и питанием уязвимых групп населения. Стоимость каждого проекта составляет несколько сотен тысяч долларов.
Источник рассказал изданию, что гуманитарная помощь Северной Корее «должна продолжаться независимо от политических условий». Он также выразил надежду на то, что Северная Корея положительно отреагирует на этот шаг.
Однако американская газета The Wall Street Journal напоминает, что в 2024 году Северная Корея отклонила предложения международной помощи после разрушительных наводнений в стране, оставивших тысячи жителей без крова. Кроме того, Пхеньян полностью прекратил прием гуманитарных грузов из Южной Кореи, что привело к беспрецедентному прекращению трансграничной поддержки за последние 30 лет.
Газета отмечает, что возобновление поставок гуманитарной помощи не означает улучшение политических отношений с Пхеньяном, который в последние годы не демонстрирует интереса к диалогу с США и Южной Кореей.