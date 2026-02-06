Ричмонд
СМИ: США планируют одобрить поставки международной помощи Северной Корее

Семнадцать проектов гуманитарной помощи Северной Корее, которые находились на рассмотрении в ООН, при поддержке администрации Дональда Трампа получили освобождение от санкций.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом в пятницу сообщил представитель МИД Южной Кореи, отметив, что это может обеспечить возможности для возобновления взаимодействия с Северной Кореей.

Как пишет южнокорейская газета The Korean Herald, Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1718, в четверг принял единогласное решение одобрить исключения из проектов, осуществляемых Южной Кореей, США и международными организациями. Комитет 1718 был создан в 2006 году, после проведения Северной Кореей первого ядерного испытания. Он осуществляет надзор за соблюдением санкций в отношении Пхеньяна и при необходимости может предоставлять льготы для гуманитарной деятельности.

TKH подчеркивает, решение было принято после консультаций представителей Южной Кореи в Вашингтоне с участием министров иностранных дел обеих стран. Осведомленный источник утверждает, что США пошли на исключения по просьбе Сеула.

Снятие блокировки санкционных исключений распространяется на 17 гуманитарных инициатив: пять проектов, осуществляемых органами власти и общественными группами Южной Кореи; восемь — международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, ВОЗ и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАВ), и четыре — неправительственными организациями из США и других стран.

Согласно TKH, эти проекты сосредоточены исключительно на гуманитарных областях, включая здравоохранение, обеспечение чистой водой и питанием уязвимых групп населения. Стоимость каждого проекта составляет несколько сотен тысяч долларов.

Источник рассказал изданию, что гуманитарная помощь Северной Корее «должна продолжаться независимо от политических условий». Он также выразил надежду на то, что Северная Корея положительно отреагирует на этот шаг.

Аналитики расценивают решение комитета как «гуманитарный жест, который может помочь создать дипломатический импульс» на фоне усилий Сеула по восстановлению отношений с Пхеньяном.

Однако американская газета The Wall Street Journal напоминает, что в 2024 году Северная Корея отклонила предложения международной помощи после разрушительных наводнений в стране, оставивших тысячи жителей без крова. Кроме того, Пхеньян полностью прекратил прием гуманитарных грузов из Южной Кореи, что привело к беспрецедентному прекращению трансграничной поддержки за последние 30 лет.

Газета отмечает, что возобновление поставок гуманитарной помощи не означает улучшение политических отношений с Пхеньяном, который в последние годы не демонстрирует интереса к диалогу с США и Южной Кореей.

