Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия

Гросси: в вопросе ядерного оружия нужно возобновить президентскую дипломатию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что в вопросе ядерного оружия необходимо возобновить президентскую дипломатию, несмотря на истечение срока ДСНВ, сохраняется понимание, что необходимо проявлять сдержанность в этом вопросе.

«Очень важно, чтобы возобновилась президентская дипломатия. Я с большим интересом и даже воодушевлением наблюдал за встречей на Аляске, когда президент (РФ Владимир — ред.) Путин и президент (США Дональд — ред.) Трамп затронули вопрос стратегического ядерного оружия. Я думаю, такой диалог необходим», — сказал Гросси в эфире «России 24».

Он уточнил, что сверхдержавы — главные действующие лица в этом процессе, однако всем странам найдется место в том, чтобы не допустить крупного ядерного конфликта.

«Вы говорите, что скоро истекает срок действия договора СНВ-3 и что после этого у нас не останется возможностей для совместной работы. Я же считаю, что по-прежнему существует взаимное понимание необходимости проявлять хотя бы сдержанность в этом вопросе», — подчеркнул Гросси.

Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше