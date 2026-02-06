Лукашенко сказал, почему экономия на уличном освещении пойдет на пользу пенсионерам

На совещании с руководством Совмина президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу изменения режима уличного освещения, пишет БелТА.
Он подчеркнул, что сокращение даже на короткий промежуток времени работы уличного освещения дает в масштабах страны значительную экономию. Например, по суммам это сопоставимо с затратами на строительство некоторых объектов для АПК типа так называемых профилакториев для телят.
— Но самое главное: с 1 февраля (я подписал указ) — повышение пенсий, — сказал Лукашенко. — Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию, это практически это повышение. Десять минут потерпеть.
Кстати Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.
Кроме того, глава Беларуси ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.
Еще Александр Лукашенко сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе.
