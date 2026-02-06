Охрана покинула сына Муаммара Каддафи за полтора часа до убийства

Ранее источники телеканала «Аль-Хадас» со ссылкой на источники сообщали, что в Каддафи выстрелили 18 раз. Пока политик разговаривал по телефону двое вооруженных людей ворвались в его резиденцию, еще двое остались снаружи здания. По информации издания, один из соратников Сейфа аль-Ислама Каддафи предупреждал его о рейде.