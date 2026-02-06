В Молдове под угрозой закрытия оказались около 60% примэрий. Об этом заявил генсекретарь правительства от PAS Алексей Бузу.
По его словам, большинство этих примэрий обслуживают население менее 1 500 человек и в долгосрочной перспективе не способны обеспечивать услуги, проекты и программы на уровне ожиданий местных жителей.
Власти считают, что нынешняя модель местного управления в таких населённых пунктах неэффективна и требует пересмотра.
Ранее сообщалось, что таким образом власти намереваются оставить лишь около 300 мэрий, в то время как порядка 600 планируется ликвидировать. Подобные планы не подкреплены какими-либо серьёзными исследованиями.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.
По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).
МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.
Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).