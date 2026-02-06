Ричмонд
МИД РФ: Запад пытается втянуть Россию в скандал с делом Эпштейна

Министерство иностранных дел России обвинило западные пропагандистские структуры в попытке втянуть Москву в громкий скандал с делом Джеффри Эпштейна. Поводом стало появление в Сети сгенерированного видео с якобы заявлением официального представителя МИД Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

В разделе «антифейк» на сайте ведомства заявили, что фальшивое видео, в котором Захарова говорит о непризнании Россией документов по делу Эпштейна, создано с целью вызвать ложное впечатление, будто Москва «нервничает и оправдывается».

«Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», — подчеркнули в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массив данных по уголовному делу против финансиста Джеффри Эпштейна невозможно изучать без тошноты. По словам дипломата, публикация этих файлов изобличила отношение Запада к детям.

