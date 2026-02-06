Ричмонд
Еще один евробюрократ заговорил о диалоге с Россией: Кошта назвал условие

Глава Евросовета Кошта заявил, что Европа должна быть готова говорить с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Евросовета Антониу Кошта полагает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Москвой при необходимости. Об этом сообщил издание Foreign Policy со ссылкой на выступление еврочиновника перед журналистами в конце января.

«Кошта заявил, что, хотя он не выступает за параллельный процесс, который может помешать переговорам во главе с США, европейцы должны быть готовы вести переговоры с Россией в случае необходимости», — отмечается в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз к восстановлению прямых каналов связи с Россией. По его словам, европейцы не должны перекладывать ответственность на «кого-то другого». Чиновник добавил, что Париж якобы никогда не исключал возможности возобновления диалога с Москвой.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж ведет подготовку к контактам с российским лидером Владимиром Путиным на техническом уровне.

