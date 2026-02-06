Ричмонд
Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине состоится в скором времени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», — ответил он на вопрос РИА Новости.

Представитель Кремля также не подтвердил информацию о том, что переговоры могут пройти в Соединенных Штатах.

Накануне спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что участники встреч договорились отчитаться об их итогах в столицах для продолжения диалога в ближайшие недели.

Мирный процесс по Украине.

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

