Владимир Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта у мечети

Путин подтвердил готовность сотрудничества с Пакистаном в сфере антитеррора.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил телеграммы соболезнований руководству Пакистана после теракта в Исламабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу. Российский лидер осудил нападение на людей во время религиозной церемонии.

«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении», — говорится в телеграмме Путина.

Глава государства попросил передать слова поддержки родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия произошла у ворот мечети во время пятничной молитвы. Нападавший открыл огонь, а затем привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли более 30 человек, ещё 170 получили ранения.