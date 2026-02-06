Владимир Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта у мечети

Президент России Владимир Путин направил телеграммы соболезнований руководству Пакистана после теракта в Исламабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу. Российский лидер осудил нападение на людей во время религиозной церемонии.
«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении», — говорится в телеграмме Путина.
Глава государства попросил передать слова поддержки родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Трагедия произошла у ворот мечети во время пятничной молитвы. Нападавший открыл огонь, а затем привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли более 30 человек, ещё 170 получили ранения.