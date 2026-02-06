Лавров получил в подарок от главы МИД Швейцарии музыкальную шкатулку

Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок от своего коллеги из Швейцарии Иньяцио Кассиса, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского. Кадрами вручения презента поделилась в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Выбор такого подарка Кассис объяснил тем, что 15 января 1890 года на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась премьера балета «Спящая красавица», в основу которого легла европейская сказка XVII века.
«Кассис сказал: “Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы”, — цитирует Захарова председателя ОБСЕ.
Лавров в ответ протянул Кассису шкатулку с изображением Кремля со словами: «Чтобы помнили, что Россия — это часть истории».
По словам Захаровой, Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались. Шкатулку они лишь недолго подержали в руках, но с собой взять побоялись.
«Пришлось им ее отправлять вдогонку», — рассказала Захарова.
Дипломат добавила, что Лавров 6 февраля провел в Москве переговоры с Кассисом и генесекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Ранее Захарова сообщила, что Лавров и Кассис будут говорить о путях преодоления кризиса ОБСЕ.