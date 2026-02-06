Лавров получил в подарок от главы МИД Швейцарии музыкальную шкатулку

Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок от своего коллеги из Швейцарии Иньяцио Кассиса, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского. Кадрами вручения презента поделилась в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.