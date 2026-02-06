Ричмонд
В Кремле ответили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине

Песков: следующий раунд переговоров по Украине скоро состоится.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине запланирован в ближайшее время. Его комментарий был дан в ответ на вопрос журналистов.

«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», — уточнил Песков в беседе с журналистами.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о планах провести следующую встречу. По его словам, вероятным местом для переговоров якобы станут Соединенные Штаты.

Предыдущие трехсторонние консультации с участием России, США и Украины прошли в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как конструктивные.

Он добавил, что дискуссия была сосредоточена на выработке условий для достижения прочного мира. В свою очередь, Дмитрий Песков отметил сложный, но продуктивный характер работы в Абу-Даби. По словам Пескова, диалог еще не завершен, и стороны намерены продолжать контакты. Таким образом, подготовка к новому раунду переговоров активно ведется.

