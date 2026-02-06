Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шевроны «Правого сектора»* заметили у принца Гарри в кабинете

Принц Гарри хранит в своей коллекции нацистские шевроны украинской организации «Правый сектор»*.

Принц Гарри хранит дома шевроны «Правого сектора»*. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meghan.

Ролик опубликовала в соцсети герцогиня Сассекская Меган Маркл. На опубликованных кадрах среди различных армейских нашивок отчётливо видно символику запрещённой в России организации.

Ранее Life.ru рассказывал, как принц Гарри участвовал в чемпионате мира по зимнему поло в США без титулов, под именем Гарри Уэльский, что отсылает к детскому прозвищу, когда его отец был принцем Уэльским. При этом формально принц, как и остальные члены королевской семьи, носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но предпочитает ей не пользоваться.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше