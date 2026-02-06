Шевроны «Правого сектора»* заметили у принца Гарри в кабинете

Ранее Life.ru рассказывал, как принц Гарри участвовал в чемпионате мира по зимнему поло в США без титулов, под именем Гарри Уэльский, что отсылает к детскому прозвищу, когда его отец был принцем Уэльским. При этом формально принц, как и остальные члены королевской семьи, носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но предпочитает ей не пользоваться.