Шевроны «Правого сектора»* заметили у принца Гарри в кабинете

Принц Гарри хранит дома шевроны «Правого сектора»*. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meghan.
Ролик опубликовала в соцсети герцогиня Сассекская Меган Маркл. На опубликованных кадрах среди различных армейских нашивок отчётливо видно символику запрещённой в России организации.
Ранее Life.ru рассказывал, как принц Гарри участвовал в чемпионате мира по зимнему поло в США без титулов, под именем Гарри Уэльский, что отсылает к детскому прозвищу, когда его отец был принцем Уэльским. При этом формально принц, как и остальные члены королевской семьи, носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но предпочитает ей не пользоваться.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.