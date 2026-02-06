Великобритания пыталась называть администрации США свои подходы по ряду вопросов, включая те, что связаны с Украиной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
«Лондон пытался навязать американцам свои подходы по наиболее принципиальным для Лондона вопросам, включая Украину», — отметил дипломат.
Келин также заявил, что Лондон пытался сгладить последствия возникших с Вашингтоном разногласий. В частности, британские представители отказывались от критики США, делая показные жесты и уступки в отношении американцев.
Ранее KP.RU сообщал, что кадровые офицеры Британии находятся на Украине под прикрытием дипломатической миссии. Как заявил Келин, на территории государства также присутствуют британские специалисты, обучающие ВСУ боевой подготовке.