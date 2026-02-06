Ричмонд
Песков: Проведение нового раунда переговоров по Украине в США не планируется

Организация очередного раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Соединенных Штатах не планируется и не обсуждалось. С таким заявлением в пятницу, 6 февраля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет Не думаю, об этом речи не шло, — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

По словам специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби также обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Россия и Украина практически добились урегулирования военного конфликта. Он добавил, что Вашингтон «очень напряженно работает над тем, чтобы положить конец всей этой войне».

2 февраля американский лидер также утверждал, что работа с Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно. По его словам, Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию конфликта.

30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс.

