Песков сообщил о новом раунде переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время состоится новый раунд международных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Источник: Life.ru

«Это будет скоро», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* оценил беседу с США и Россией как конструктивную. В Кремле так же охарактеризовали подход сторон. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что целью переговоров было достижение прочного и устойчивого мира.

Life.ru внимательно следит за переговорами по Украине и оперативно делится важнейшей информацией.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

