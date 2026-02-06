Песков сообщил о новом раунде переговоров по Украине

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* оценил беседу с США и Россией как конструктивную. В Кремле так же охарактеризовали подход сторон. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что целью переговоров было достижение прочного и устойчивого мира.