Песков сообщил о новом раунде переговоров по Украине

«Это будет скоро», — сообщил представитель Кремля журналистам.
Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* оценил беседу с США и Россией как конструктивную. В Кремле так же охарактеризовали подход сторон. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что целью переговоров было достижение прочного и устойчивого мира.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.