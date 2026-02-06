Евросоюз введет запрет на морские услуги по поставке сырой нефти из РФ

Европейский союз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций установит полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги, следует из документа Еврокомиссии.
Кроме того, в официальном заявлении ЕК говорится, что Евросоюз включит в санкционный список еще 43 танкера, перевозящих российскую нефть, доведя их общее число до 640.
Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз также введет в 20-м пакете антироссийских санкций новые запреты своим странам поставлять в Россию товары на 360 млн евро в год— «от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности».
Помимо этого, Брюссель введет запрет на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых на сумму свыше 570 млн евро.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше жителей стран Европейского Союза осознают, что санкции против России негативно сказываются и на них самих.