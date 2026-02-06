Ричмонд
Евросоюз введет запрет на морские услуги по поставке сырой нефти из РФ

ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций установит полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций установит полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги, следует из документа Еврокомиссии.

Кроме того, в официальном заявлении ЕК говорится, что Евросоюз включит в санкционный список еще 43 танкера, перевозящих российскую нефть, доведя их общее число до 640.

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз также введет в 20-м пакете антироссийских санкций новые запреты своим странам поставлять в Россию товары на 360 млн евро в год— «от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности».

Помимо этого, Брюссель введет запрет на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых на сумму свыше 570 млн евро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше жителей стран Европейского Союза осознают, что санкции против России негативно сказываются и на них самих.

