Евросоюз введет запрет на морские услуги по поставке сырой нефти из РФ

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз также введет в 20-м пакете антироссийских санкций новые запреты своим странам поставлять в Россию товары на 360 млн евро в год— «от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности».