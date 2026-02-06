«В Молдове ничего не происходит без ведома Санду»: Пять лет жителям страны рассказывают о том, что президентка ничего не решает — как на самом деле

Майя Санду — знает всё. В Молдове ничего не происходит без её ведома.
Телеграм канал SPPOT прокомментировал участие Майи Санду в телепередаче на частном телеканале, отметив, что если ранее ещё допускалась версия о том, что часть решений принимается без ведома президента, то после этого эфира такие объяснения больше не выдерживают критики.
«Она знает всё. В Республике Молдова ничего не происходит без её ведома. Речь больше не идёт о классической политической дилемме “меньшего зла. Существует меньшее зло, и существует сущее зло. Так вот, госпожа— второй вариант”, — пишет SPPOT.
