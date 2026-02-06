Ричмонд
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Публикация документов по делу Эпштейна раскрыла истинную природу мировой элиты, превратив теории заговора в суровую реальность, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Источник: © РИА Новости

«Теории заговора, как это часто бывает, вдруг оборачиваются суровой реальностью. И только диву даёшься, как это вот гуманное человечество XXI века позволило вот этому всему не просто существовать, а составлять мировую элиту», — сказала Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что люди, упомянутые в деле Эпштейна, «нагло шли по миру и по детским жизням».

«Ты смотришь список этих фамилий, которые так или иначе были задействованы в этой сетке, и думаешь: “Слава тебе, Господи, что там нет ни одной фамилии, заканчивающейся на “ин” или заканчивающейся на “ов”. Что там нет наших. Потому что вдруг оказывается, что повязаны просто все”, — заключила Симоньян.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

