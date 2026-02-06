Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна

«Ты смотришь список этих фамилий, которые так или иначе были задействованы в этой сетке, и думаешь: “Слава тебе, Господи, что там нет ни одной фамилии, заканчивающейся на “ин” или заканчивающейся на “ов”. Что там нет наших. Потому что вдруг оказывается, что повязаны просто все”, — заключила Симоньян.