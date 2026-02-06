Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», — сообщил официальный представитель Кремля, комментируя вопрос о планах по контактам лидеров двух стран в ближайшее время.
В конце января Песков также сообщал, что в графике у президента России нет запланированного диалога с Трампом. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в случае необходимости контакты можно быстро согласовать. Специалисты со стороны США, по словам Пескова, позволяют моментально организовать переговоры президентов.
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков не подтвердил проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в США. Как заявил политик, речи об этом пока не шло.