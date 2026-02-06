Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется

В конце января Песков также сообщал, что в графике у президента России нет запланированного диалога с Трампом. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в случае необходимости контакты можно быстро согласовать. Специалисты со стороны США, по словам Пескова, позволяют моментально организовать переговоры президентов.