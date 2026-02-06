Ричмонд
«Россия — часть Европы»: Глава МИД Швейцарии вручил Лаврову музыкальную шкатулку

Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подарил российскому коллеге Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. В свою очередь глава российского МИДа вручил политику шкатулку с изображением Кремля, которую впоследствии отправили в Швейцарию. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы, — отметил Кассис при вручении подарка.

Швейцарский дипломат объяснил выбор подарка тем, что 15 января 1890 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета «Спящая красавица», который был основан на европейской сказке XVII века, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Отвечая Кассису, Лавров призвал европейские страны помнить, что «Россия — это часть истории».

Ранее Иньяцио Кассис выразил готовность принять Сергея Лаврова на Совете глав Министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который пройдет в декабре в швейцарском городе Лугано.

