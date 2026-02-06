Песков: Русская культура должна быть частью мира, а не «вариться в себе»

«Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира», — подчеркнул представитель Кремля.
Он также выразил восхищение работой переводчиков, отметив их вклад в развитие современной и открытой миру русской культуры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. Он подчеркнул, что культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство являются мощной основой для развития страны и сплочения общества.
