Песков: Русская культура должна быть частью мира, а не «вариться в себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё видение развития русской культуры. По его мнению, она должна активно взаимодействовать с миром, а не замыкаться в своих границах. Такое заявление он сделал во время церемонии вручения Национальной литературной премии «Слово», где вручал награду в номинации «Художественный перевод».