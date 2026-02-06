Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Русская культура должна быть частью мира, а не «вариться в себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё видение развития русской культуры. По его мнению, она должна активно взаимодействовать с миром, а не замыкаться в своих границах. Такое заявление он сделал во время церемонии вручения Национальной литературной премии «Слово», где вручал награду в номинации «Художественный перевод».

Источник: Life.ru

«Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также выразил восхищение работой переводчиков, отметив их вклад в развитие современной и открытой миру русской культуры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. Он подчеркнул, что культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство являются мощной основой для развития страны и сплочения общества.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше