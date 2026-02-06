МИД РФ: публикация материалов по делу Эпштейна вызвала волну фейков

«Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью да наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», — говорится в публикации.