МИД РФ: публикация материалов по делу Эпштейна вызвала волну фейков

Публикация материалов по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна вызвала волну фейков в Сети, чтобы отвлечь внимание общественности от содержания документов, сообщает МИД РФ.
«Фиксируем появление в онлайн-пространстве большого количества фейков, призванных отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания опубликованных документов. Делается это, в том числе при помощи генеративных технологий, в виде так называемых дипфейков», — сказано в публикации.
В министерстве отметили, что в Сети разместили видео с кадрами из якобы брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, на которых сообщалась ложная позиция страны по делу Джеффри Эпштейна.
«Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью да наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», — говорится в публикации.
