МИД РФ: публикация материалов по делу Эпштейна вызвала волну фейков

В МИД РФ прокомментировали публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Публикация материалов по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна вызвала волну фейков в Сети, чтобы отвлечь внимание общественности от содержания документов, сообщает МИД РФ.

«Фиксируем появление в онлайн-пространстве большого количества фейков, призванных отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания опубликованных документов. Делается это, в том числе при помощи генеративных технологий, в виде так называемых дипфейков», — сказано в публикации.

В министерстве отметили, что в Сети разместили видео с кадрами из якобы брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, на которых сообщалась ложная позиция страны по делу Джеффри Эпштейна.

«Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью да наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», — говорится в публикации.

Ранее Мария Захарова опровергла утверждения внешнеполитического ведомства Италии о причастности российских хакеров к атакам на олимпийские объекты в стране.

