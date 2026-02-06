Зеленский выслушает доклад делегации Украины по возвращению из Абу-Даби

Глава киевского режима Владимир Зеленский выслушает доклад делегации Украины по итогам переговоров в Абу-Даби после их возвращения в страну. В своем обращении бывший комик заявил, что речь пойдет о секретных пунктах плана, про которые «нельзя говорить по телефону».