Зеленский выслушает доклад делегации Украины по возвращению из Абу-Даби

Зеленский назвал доклады по прошедшим в Абу-Даби двусторонним встречам разговором не для телефона.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выслушает доклад делегации Украины по итогам переговоров в Абу-Даби после их возвращения в страну. В своем обращении бывший комик заявил, что речь пойдет о секретных пунктах плана, про которые «нельзя говорить по телефону».

«На завтра назначил совещание с нашей делегацией будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону», — сообщил Зеленский.

Глава киевского режима также заявил о подготовке к следующим контактам. По словам Зеленского, они также пройдут в трехстороннем формате.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трехсторонние консультации по урегулированию на Украине. По словам Пескова, прошедшие в Абу-Даби переговоров стали одновременно конструктивной и сложной работой.

