«Справедливость ограничивается УК РФ»: Симоньян предсказала судьбу Зеленского

С похожим прогнозом выступил и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман. По словам парламентария, украинского президента Владимира Зеленского «могли бы ликвидировать» уже сейчас, если бы у Киева были шансы сохранить под своим контролем хотя бы часть территорий.