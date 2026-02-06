Ричмонд
«Справедливость ограничивается УК РФ»: Симоньян предсказала судьбу Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение на основе наказания, предусмотренного Уголовным кодексом России. С таким заявлением в пятницу, 6 февраля, выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

— Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь. Как мы помним, у нас мораторий. А предусмотрено пожизненное заключение, — заявила она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что украинскому лидеру «не сносить головы». В совместном интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo политик привел цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Аннушка уже пролила масло».

С похожим прогнозом выступил и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман. По словам парламентария, украинского президента Владимира Зеленского «могли бы ликвидировать» уже сейчас, если бы у Киева были шансы сохранить под своим контролем хотя бы часть территорий.

