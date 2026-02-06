Ричмонд
Песков: Россия не должна «вариться в себе», мы должны быть частью мира

Россия и русская культура должны быть частью всего мира и не «вариться в себе», в противном случае они не будут развиваться. Об этом в пятницу, 6 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира, — подчеркнул представитель Кремля во время церемонии награждения литературной премии «Слово» за 2025 год.

В своей речи он также отметил вклад художественных переводчиков, которые помогают русской культуре развиваться и оставаться современной, передает ТАСС.

В тот же день начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подарил главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. При вручении подарка швейцарский дипломат подчеркнул, что Россия является частью Европы.

5 февраля президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка в качестве государственного, а также языков народов страны.

