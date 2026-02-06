Кремль не поддержал предложение о введении дресс-кода в театрах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение о введении дресс-кода в театрах, выразил мнение, что культуру следует развивать, а не насаждать ее.
Напомним, ранее ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе выступил с заявлением, что дресс-код в культурных учреждениях необходимо закрепить официально, так как речь идет об уважении людей друг к другу.
«Он абсолютно прав, но насаждать культуру я считаю неправильным. Ее нужно развивать, нужно, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры», — прокомментировал предложение пресс-секретарь президента РФ.
