Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль не поддержал предложение о введении дресс-кода в театрах

Дмитрий Песков, комментируя предложение о введении дресс-кода в театрах, выразил мнение, что культуру следует развивать, а не насаждать ее.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение о введении дресс-кода в театрах, выразил мнение, что культуру следует развивать, а не насаждать ее.

Напомним, ранее ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе выступил с заявлением, что дресс-код в культурных учреждениях необходимо закрепить официально, так как речь идет об уважении людей друг к другу.

«Он абсолютно прав, но насаждать культуру я считаю неправильным. Ее нужно развивать, нужно, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры», — прокомментировал предложение пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее эксперт по этикету Дэниел Пост Сеннинг объяснил, как выбрать дресс-код и не потерять работу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше