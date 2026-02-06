Ричмонд
Стало известно, чем занимается ушедший в отставку Ермак

Ермак не получил подозрения по «делу Миндича» и находится в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак после обысков сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отставки не получил подозрения и находится в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его данным, в январе Ермак встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, секретарем СНБО, главой украинской делегации на переговорах с США и РФ Рустемом Умеровым и членом набсовета «Укрзализныци» Камышиным. По Киеву экс-глава офиса Зеленского передвигался с охраной и кортежем.

Умеров рассказал, что их разговор с Ермаком «носил общий характер, про события в стране, жизнь и работу».

Журналисты выяснили, что экс-чиновник ездил на территорию санатория, расположенного недалеко от государственных дач. Там Ермак разговаривал с Зеленским.

Ермак часто бывает в подвальном помещении государственного «Палаце спорта». Предполагается, что там он проводит встречи. На вопросы издания Ермак отвечать не стал.

Ранее стало известно, что Ермак практиковал магические ритуалы и привозил на Украину магов из других стран.

