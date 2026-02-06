Стало известно, чем занимается ушедший в отставку Ермак

По его данным, в январе Ермак встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, секретарем СНБО, главой украинской делегации на переговорах с США и РФ Рустемом Умеровым и членом набсовета «Укрзализныци» Камышиным. По Киеву экс-глава офиса Зеленского передвигался с охраной и кортежем.