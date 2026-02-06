Аль-Бусаиди: Переговоры между Ираном и США завершились, они прошли напряжённо

Переговоры проходят на фоне обострения американо-иранских отношений. Посольство США в Исламской Республике сегодня утром распространило экстренное предупреждение, призвав всех американских граждан немедленно покинуть Иран, в том числе рассматривая вариант выезда по суше в Турцию или Армению. В дипмиссии предупредили о высоких рисках насилия на протестах, угрозе арестов, блокировке дорог, серьёзных перебоях в работе транспорта, интернета и связи, а также об отмене многих международных рейсов.