Аль-Бусаиди: Переговоры между Ираном и США завершились, они прошли напряжённо

Делегации Ирана и Соединённых Штатов провели напряжённые и серьёзные переговоры в столице Омана Маскате. Об их итогах в социальной сети X сообщил глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди, выступивший посредником на встрече.

«[Переговоры] были полезны для прояснения как иранской, так и американской точек зрения, а также для определения областей возможного прогресса», — написал он.

Оманский министр также заявил, что ожидается возобновление диалога в надлежащее время, а их результаты будут тщательно изучены в Тегеране и Вашингтоне. То есть, стороны не исключают дальнейших контактов.

Переговоры проходят на фоне обострения американо-иранских отношений. Посольство США в Исламской Республике сегодня утром распространило экстренное предупреждение, призвав всех американских граждан немедленно покинуть Иран, в том числе рассматривая вариант выезда по суше в Турцию или Армению. В дипмиссии предупредили о высоких рисках насилия на протестах, угрозе арестов, блокировке дорог, серьёзных перебоях в работе транспорта, интернета и связи, а также об отмене многих международных рейсов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

