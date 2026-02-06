Минздрав опубликовал список болезней, с которыми нельзя работать охранником

Согласно документу, приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. В перечень включены заболевания, которые препятствуют исполнению обязанностей из-за рисков для безопасности.
В пояснительной записке указано, что в список вошли органические и симптоматические психические расстройства, шизофрения, умственная отсталость, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства. Также в него попали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, но только в случае, если они носят хронический и затяжной характер с тяжёлыми, стойкими или часто обостряющимися симптомами.
Кроме того, запрет будет действовать для лиц с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, до момента прекращения диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением. Отдельно перечислены болезни глаза и его придаточного аппарата. В пояснительной записке уточняется, что к таким недугам относятся нарушения рефракции и аккомодации, расстройства зрения, включая слепоту. Основанием для запрета работы послужит острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом.
Таким образом, новые требования установят чёткие медицинские критерии для допуска к работе в сфере частной охраны.
Ранее Минздрав России ввёл новые строгие правила для клиник, выполняющих аборты. Согласно им, прерывание беременности теперь разрешено только в учреждениях с операционным блоком, круглосуточным дежурством анестезиолога-реаниматолога и гарантией возможности экстренной транспортировки пациентки скорой помощью в течение 20 минут. Аборты на сроке до 12 недель должны проводиться в условиях стационара, а у клиники должна быть лицензия на акушерство, гинекологию, анестезиологию и реаниматологию.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.