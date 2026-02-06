Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав опубликовал список болезней, с которыми нельзя работать охранником

Министерство здравоохранения России планирует утвердить окончательный перечень заболеваний, при наличии которых нельзя будет работать частным охранником. Проект соответствующего приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. В перечень включены заболевания, которые препятствуют исполнению обязанностей из-за рисков для безопасности.

В пояснительной записке указано, что в список вошли органические и симптоматические психические расстройства, шизофрения, умственная отсталость, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства. Также в него попали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, но только в случае, если они носят хронический и затяжной характер с тяжёлыми, стойкими или часто обостряющимися симптомами.

Кроме того, запрет будет действовать для лиц с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, до момента прекращения диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением. Отдельно перечислены болезни глаза и его придаточного аппарата. В пояснительной записке уточняется, что к таким недугам относятся нарушения рефракции и аккомодации, расстройства зрения, включая слепоту. Основанием для запрета работы послужит острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом.

Таким образом, новые требования установят чёткие медицинские критерии для допуска к работе в сфере частной охраны.

Ранее Минздрав России ввёл новые строгие правила для клиник, выполняющих аборты. Согласно им, прерывание беременности теперь разрешено только в учреждениях с операционным блоком, круглосуточным дежурством анестезиолога-реаниматолога и гарантией возможности экстренной транспортировки пациентки скорой помощью в течение 20 минут. Аборты на сроке до 12 недель должны проводиться в условиях стационара, а у клиники должна быть лицензия на акушерство, гинекологию, анестезиологию и реаниматологию.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.