Минздрав опубликовал список болезней, с которыми нельзя работать охранником

В пояснительной записке указано, что в список вошли органические и симптоматические психические расстройства, шизофрения, умственная отсталость, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства. Также в него попали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, но только в случае, если они носят хронический и затяжной характер с тяжёлыми, стойкими или часто обостряющимися симптомами.