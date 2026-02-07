США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

После этого Пекин заявлял, что не готов участвовать в таких переговорах, указывая, что его ядерный арсенал значительно меньше. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, рассказывал, что с 2020 года Китай увеличил свой арсенал с чуть более 200 до более чем 600 единиц, а к 2030 году у него может быть более 1000 боеголовок.