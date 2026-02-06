Зеленский заявил о подготовке к новым трёхсторонним встречам по Украине

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершился второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* назвал беседу с представителями США и России конструктивной. В Кремле также положительно оценили подход сторон. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул — цель переговоров заключается в достижении прочного и устойчивого мира.