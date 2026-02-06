Зеленский заявил о подготовке к новым трёхсторонним встречам по Украине

«Мы готовимся к следующим встречам, трёхсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнёрами», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовали в его Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд международных переговоров по урегулированию ситуации на Украине состоится в ближайшее время. Представитель Кремля добавил, что это произойдёт скоро.
Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершился второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* назвал беседу с представителями США и России конструктивной. В Кремле также положительно оценили подход сторон. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул — цель переговоров заключается в достижении прочного и устойчивого мира.
Life.ru внимательно следит за переговорами по Украине и оперативно делится важнейшей информацией.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.