Полиция обыскивает дома экс-посла Британии в США из-за связей с Эпштейном

Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили с занимаемого поста на фоне расследования дела Джеффри Эпштейна. Ранее на этой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля. По его словам, дипломат неоднократно лгал чиновникам о своих отношениях с Эпштейном.