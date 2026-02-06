Полиция обыскивает дома экс-посла Британии в США из-за связей с Эпштейном

Британская полиция проводит обыски в двух объектах жилой недвижимости, связанных с экс-послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, передает телеканал CNN.
Уточняется, что обыски в домах бывшего дипломата связаны с расследованием случаев злоупотребления должностными полномочиями. По данным СМИ, Мандельсона подозревают в передаче финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальной информации о работе британского правительства на фоне финансового кризиса 2008 года.
По данным Скотланд-Ярд, обыски проходят по двум адресам. Один из них расположен в графстве Уилтшир, другой — в районе Камден в Лондоне. При этом отмечается, что бывший британский посол задержан не был, расследование продолжается.
Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили с занимаемого поста на фоне расследования дела Джеффри Эпштейна. Ранее на этой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля. По его словам, дипломат неоднократно лгал чиновникам о своих отношениях с Эпштейном.