Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около 185 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Источник: AP 2024

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», — говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

