Власти Финляндии начали выплачивать компенсации жителям из-за построенного на границе с Россией забора. Государство начисляет средства землевладельцам, пострадавшим из-за возведенной конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.
Известно, что выплаты получат порядка тысячи жителей. В ведомстве не уточнили размер компенсаций. Все выплаты произведут после окончания строительства забора. Сейчас проект завершен почти на половину.
«Национальная земельная служба Финляндии приступила к расчету компенсации примерно тысяче землевладельцев. Погранслужба уже выплатила первые компенсации», — говорится в сообщении.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен вновь заявила о якобы угрозе со стороны РФ для Евросоюза. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вывела чиновника на чистую воду. Она указала на наличие явных проблем у Финляндии.