Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для военной техники на $185 млн

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Украина попросила предоставить самолёты других типов, помимо МиГ-29. Туск не дал немедленного ответа на запрос. Он пообещал провести консультации с министром обороны и военным руководством после возвращения в Польшу. Окончательное решение премьер обещал объявить в понедельник, 9 февраля.