Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для военной техники на $185 млн

Киев ранее обратился к США с просьбой о материально-технической поддержке. В запрос вошли запчасти для транспортных средств и вооружений. Точные позиции ведомство не раскрыло.
«Общая стоимость оценивается в $185 млн», — говорится в документе.
По заявлению Пентагона, поставки запчастей помогут Вооружённым силам Украины на поле боя. В военном ведомстве признали, что Киеву нужна помощь извне для поддержания боеготовности американской военной техники и вооружения.
Американские власти считают, что эта продажа отвечает внешнеполитическим целям и интересам национальной безопасности США. Администрация Белого дома уже проинформировала Конгресс об одобрении сделки. У законодателей есть 30 дней, чтобы изучить предложение и при необходимости заблокировать его.
Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Украина попросила предоставить самолёты других типов, помимо МиГ-29. Туск не дал немедленного ответа на запрос. Он пообещал провести консультации с министром обороны и военным руководством после возвращения в Польшу. Окончательное решение премьер обещал объявить в понедельник, 9 февраля.
