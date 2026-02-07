Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для военной техники на $185 млн

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для военной техники. Сумма контракта составит 185 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Ведомство занимается поставками вооружений и техники за рубеж по межправительственным соглашениям.

Киев ранее обратился к США с просьбой о материально-технической поддержке. В запрос вошли запчасти для транспортных средств и вооружений. Точные позиции ведомство не раскрыло.

«Общая стоимость оценивается в $185 млн», — говорится в документе.

По заявлению Пентагона, поставки запчастей помогут Вооружённым силам Украины на поле боя. В военном ведомстве признали, что Киеву нужна помощь извне для поддержания боеготовности американской военной техники и вооружения.

Американские власти считают, что эта продажа отвечает внешнеполитическим целям и интересам национальной безопасности США. Администрация Белого дома уже проинформировала Конгресс об одобрении сделки. У законодателей есть 30 дней, чтобы изучить предложение и при необходимости заблокировать его.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Украина попросила предоставить самолёты других типов, помимо МиГ-29. Туск не дал немедленного ответа на запрос. Он пообещал провести консультации с министром обороны и военным руководством после возвращения в Польшу. Окончательное решение премьер обещал объявить в понедельник, 9 февраля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше