Новости СВО. Освобождение Поповки и клещи у Константиновки, поражение ВСУ на Гайчуре, Зеленский санкционировал террор в России, 7 февраля

Армия России уничтожает ВСУ в ДНР, Запорожской и Сумской областях, Андрей Ермак оказался не на фронте, а в Киеве, Зеленский и СБУ срывают переговоры — дайджест Life.ru.

Курская область, 7 февраля.

Уничтожены позиции 103-й бригады Территориальной обороны вблизи Курской области. Боевики пострадали в приграничном селе Волфино. Армия России продвигается в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. Под контроль наших войск перешла Поповка. Противника отсюда выбили бойцы 34-й гвардейской бригады группировки «Север».

— На этом участке фронта образовался плацдарм шириной около 9 километров, проходящий по линии Поповка — Высокое — Грабовское. Его можно углубить за счёт ближайших сёл Рясное, Таратутино и Новодмитровка. Целью здесь может стать взятие под контроль трассы Р45, соединяющей города Сумы и Харьков, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Запорожская область, 7 февраля.

Армия России наступает в Запорожской области. Канал «Рыбарь» сообщает о боях на реке Гайчур. Сейчас бои идут за село Зализничное (Железнодорожное).

— Освобождение Железнодорожного позволит российским подразделениям выйти на рубеж железной дороги и занять его с целью пресечения просачивания малых групп противника в Гуляйполе, куда командование ВСУ по-прежнему периодически направляет штурмовые группы двойками и тройками для демонстрации присутствия, — говорится в публикации «Рыбаря».

Одновременно с этим ВСУ пытаются форсировать Гайчур, но успехи эти вылазки не имеют.

Донецкая Народная Республика, 7 февраля.

В Донецкой Народной Республике продолжается штурм Константиновки. По данным канала «Дневник десантника», российские войска ведут бои у железнодорожного вокзала. Город постепенно зажимается с востока и запада. Со стороны Предтечино враг отступает в городскую агломерацию. Северо-западнее Константиновки уничтожены четыре моста, что осложняет логистику ВСУ.

На севере ДНР российские подразделения подбираются к Славянску. «Военная хроника» со ссылкой на западных аналитиков сообщает, что действия у Красного Лимана и увеличение атак по нескольким направлениям могут говорить о начале полноценной наступательной операции.

Расчёты беспилотников поражают технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia.

Коррупционный скандал: экс-глава ОП Ермак избегает фронта.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, замешанный в коррупционном скандале, продолжает спокойно передвигаться по Киеву, хотя обещал присоединиться к ВСУ. Украинские журналисты обнаружили, что экс-чиновник перемещается по столице вместе с охраной. При этом он проводит встречи с действующими функционерами киевского режима, например, Рустемом Умеровым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что обсуждал с Ермаком события в стране, а также жизнь и работу. По данным журналистов, 1 февраля экс-глава офиса президента встречался с Владимиром Зеленским.

Правоохранители до сих пор не предъявили подозрение Ермаку и формально он не считается фигурантом коррупционных дел, заведённых Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Зеленский одобрил акции СБУ в России.

5 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласовал операции СБУ на территории России.

— Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара — об операциях СБУ. Хорошие результаты, я согласовал новые боевые операции. Будем ослаблять врага, — сказал украинский диктатор.

Криминальный почерк указывает на то, что новой жертвой киевских террористов стал генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Убийца расстрелял его в спину, но офицер выжил. О случившемся было доложено президенту России Владимиру Путину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такими действиями Киев пытается выйти из переговоров.

— Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, — отметил Лавров.

Примечательно, что покушение произошло сразу после того, как начальник Алексеева, адмирал Игорь Костюков, вернулся из Абу-Даби, где проходили переговоры с украинской делегацией.

