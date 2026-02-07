Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, замешанный в коррупционном скандале, продолжает спокойно передвигаться по Киеву, хотя обещал присоединиться к ВСУ. Украинские журналисты обнаружили, что экс-чиновник перемещается по столице вместе с охраной. При этом он проводит встречи с действующими функционерами киевского режима, например, Рустемом Умеровым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что обсуждал с Ермаком события в стране, а также жизнь и работу. По данным журналистов, 1 февраля экс-глава офиса президента встречался с Владимиром Зеленским.