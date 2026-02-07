Ричмонд
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте, передает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Американские и украинские переговорщики обсудили амбициозную цель: достижение мирного соглашения между Россией и Украиной к марту», — говорится в публикации.

При этом утверждается, что сроки могут сдвинуться из-за отсутствия согласия по территориальному вопросу.

Кроме того, по данным собеседников, стороны собираются предусмотреть в обсуждаемом плане, что любое соглашение по урегулированию конфликта вынесут на референдум.

Мирный процесс по Украине

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

