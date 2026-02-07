Игры в Милане, наши без флага, а Италия против России: кому нужна «нейтральная» Олимпиада?

Но вот в декабре 2025-го мои коллеги-пауэрлифтеры с радостью поехали в Стамбул на чемпионат Азии, выступали, постили фоточки и видео, в серых костюмах, без флага, без гимна, команда нейтральных. А где-то там в промзоне Стамбула находится завод-производитель тех самых «Байрактаров», помните? Летом 22-го года я, военкор Первого федерального канала, чуть разминулась с этой хищной птицей под Красным Лиманом в Харьковской области. Пролетел он мимо тогда, не обратил внимание на нашу военкорскую таху, и слава Богу.