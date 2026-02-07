Игры в Милане, наши без флага, а Италия против России: кому нужна «нейтральная» Олимпиада?

В итальянских Милане и Кортине стартовала Олимпиада-2026. От России на ней будут выступать 13 спортсменов, без флага, без гимна, без команды. Каждый из этих тринадцати замечательных ребят прошёл через игольное ушко проверки строгой комиссией по нейтральности. Кроме традиционных антидопинговых правил комиссия проверяла соцсети спортсменов, публикации в СМИ, личные фотографии и круг знакомств, и только те, кто «не поддерживал», «не служил», «не имел связей», «не посещал (Крым и Донбасс)», «не лайкал», «не говорил», «не помогал», эти прекрасные и сильные люди получили нейтральный статус и поехали на итальянский праздник спорта.
Что ещё хотелось бы добавить.
Прекрасная Италия, страна НАТО, предоставила только на военные нужды для украинской армии более трёх миллиардов долларов, поставляет на Украину оружие, боеприпасы, сотни единиц бронетехники. Итальянские бренды ушли из России, получить итальянскую визу почти невозможно, прямых авиарейсов между странами нет.
Да, да, «наши ребята тренировались всю жизнь, это их работа, они больше ничего не умеют, при чём тут политика», говорят мне.
Действительно, при чем тут политика? В 2015 году после моих поездок в Донбасс американская фирма спортивного питания МНР, лицом которой я, в то время известная спортсменка в пауэрлифтинге, являлась, расторгла со мной контракт. Вернее, предоставила выбор — или контракт, или мои поездки к детям в прифронтовые школы. Для меня, безусловно, выбор был очевиден и даже не стоял.
Но вот в декабре 2025-го мои коллеги-пауэрлифтеры с радостью поехали в Стамбул на чемпионат Азии, выступали, постили фоточки и видео, в серых костюмах, без флага, без гимна, команда нейтральных. А где-то там в промзоне Стамбула находится завод-производитель тех самых «Байрактаров», помните? Летом 22-го года я, военкор Первого федерального канала, чуть разминулась с этой хищной птицей под Красным Лиманом в Харьковской области. Пролетел он мимо тогда, не обратил внимание на нашу военкорскую таху, и слава Богу.
Каждому своё. Выступают ребята, бегают, прыгают, катаются, молодцы. Нейтральные люди, нейтральная команда, нейтральный спорт. Не моё это.
