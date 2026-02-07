Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США и Киев обсуждают проведение на Украине выборов в мае

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Вашингтон и Киев обсуждают возможность проведения в мае на Украине всеобщих выборов, а также референдума относительно потенциальных договоренностей об урегулировании конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как уточняется в публикации, «согласно обсуждаемому переговорщиками США и Украины плану, любая сделка [относительно урегулирования] будет вынесена на референдум». Предполагается, что одновременно на Украине состоятся «всеобщие выборы». По сведениям агентства, на переговорах в Абу-Даби спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что «лучше всего, если выборы состоятся скоро».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше