Reuters: США и Киев обсуждают проведение на Украине выборов в мае

Как уточняется в публикации, «согласно обсуждаемому переговорщиками США и Украины плану, любая сделка [относительно урегулирования] будет вынесена на референдум». Предполагается, что одновременно на Украине состоятся «всеобщие выборы». По сведениям агентства, на переговорах в Абу-Даби спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что «лучше всего, если выборы состоятся скоро».