Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия заявила, что оспорит в суде решение ЕС по запрету на газ из России

Гашпар заявил, что Словакия и Венгрия оспорят в суде решение ЕС по газу из РФ.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС принято решение о запрете на импорт российского газа. Страны Евросоюза должны отказаться от ресурсов до 2027 года. Словакия и Венгрия намерены оспорить это решение в суде. Так заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в беседе с ТАСС.

Он заверил, что Будапешт и Братислава выступают против решения ЕС по запрету на российский газ. Страны не дали своего согласия на этот шаг в ходе голосования в Совете Евросоюза.

«Обе страны планируют подать иски в Суд Европейского союза, поскольку, по мнению их правительств, данное решение нарушает основные принципы ЕС, в частности, принципы субсидиарности и пропорциональности, а энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции», — сообщил Тибор Гашпар.

Он также отметил, что Словакия не оказывает военную помощь Киеву. Страна намерена и дальше сохранять этот курс.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше