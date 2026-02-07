Словакия заявила, что оспорит в суде решение ЕС по запрету на газ из России

В ЕС принято решение о запрете на импорт российского газа. Страны Евросоюза должны отказаться от ресурсов до 2027 года. Словакия и Венгрия намерены оспорить это решение в суде. Так заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в беседе с ТАСС.