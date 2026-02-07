Словакия заявила, что оспорит в суде решение ЕС по запрету на газ из России

Он заверил, что Будапешт и Братислава выступают против решения ЕС по запрету на российский газ. Страны не дали своего согласия на этот шаг в ходе голосования в Совете Евросоюза.
«Обе страны планируют подать иски в Суд Европейского союза, поскольку, по мнению их правительств, данное решение нарушает основные принципы ЕС, в частности, принципы субсидиарности и пропорциональности, а энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции», — сообщил Тибор Гашпар.
Он также отметил, что Словакия не оказывает военную помощь Киеву. Страна намерена и дальше сохранять этот курс.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше