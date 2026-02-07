Ричмонд
Reuters: США и Украина намерены достичь договоренностей с РФ о мире в марте

США и Киев обсудили возможность достижения договоренностей по украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Стороны намерены достичь договоренностей с Россией о мире уже в марте. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным источника, в переговорах участвовали представители администрации США. Автор назвал цель достичь договоренностей в марте «амбициозной».

«Эти сроки, вероятно, будут отложены, учитывая отсутствие договоренности по территориальному вопросу, который является ключевым», — подчеркнуло при этом агентство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован. Встреча состоится в ближайшее время. Точной даты стороны пока не согласовали. Однако саммит пройдет уже «скоро».

