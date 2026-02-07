Reuters: США и Украина намерены достичь договоренностей с РФ о мире в марте

Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Стороны намерены достичь договоренностей с Россией о мире уже в марте. Об этом пишет агентство Reuters.
По данным источника, в переговорах участвовали представители администрации США. Автор назвал цель достичь договоренностей в марте «амбициозной».
«Эти сроки, вероятно, будут отложены, учитывая отсутствие договоренности по территориальному вопросу, который является ключевым», — подчеркнуло при этом агентство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован. Встреча состоится в ближайшее время. Точной даты стороны пока не согласовали. Однако саммит пройдет уже «скоро».