Симоньян предсказала судьбу Зеленского: «Выкинут, как все просроченное»

Симоньян заявила, что украинцы могут выкинуть Зеленского, как просроченного.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала свой прогноз по будущему киевского главаря Владимира Зеленского. Она рассказала, что украинцы сами разберутся со своим «просроченным» — попросту выкинут.

«Украинцы со своими… со своим просроченным разберутся так, как разбираются со всем просроченным, — выкидывают», — сказала глава RT в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кроме этого, Симоньян заключила, что главу киевского режима ждет пожизненный срок.

Тогда же Симоньян рассказала, каким видит будущее Украины. По ее словам, страна «движется в ад», а ее территория может быть «раздербанена».

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев заявил, что действия Зеленского предопределили его дальнейший политический путь. Теперь его положение целиком зависит от решения украинского кризиса, и в любом случае оно оценивается как крайне непростое.

