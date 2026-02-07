Ричмонд
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ

Reuters: США по мере приближения к выборам будут иметь меньше времени на Украину.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Переговорщики от США донесли до Киева, что Трамп будет все больше фокусироваться на внутренних делах страны из-за выборов в конгресс в ноябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

«Американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, сосредоточит больше внимания на внутренних делах по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, а это означает, что у высших должностных лиц США будет меньше времени и политического капитала для закрепления мирного соглашения», — говорится в сообщении.

