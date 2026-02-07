Ричмонд
слабый снег
Марочко: освобождение Поповки формирует буферную зону на стыке с Белгородчиной

Военный эксперт отметил, что подразделениям украинских войск у населенного пункта «крайне несладко».

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Освобождение российской армией Поповки Сумской области позволяет формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение населенного пункта Поповка на стыке Российской Федерации и Сумской области открывает очередной участок и, по сути, это задел на будущее для формирования буферной зоны», — сказал он.

Марочко отметил, что подразделениям украинских войск у Поповки «крайне несладко», поскольку российские бойцы накануне освободили ряд поселений севернее Поповки, тем самым открыв новые участки фронта. «Киев в спешном порядке перебросил туда так называемые пожарные команды вооруженных формирований Украины, а наши военнослужащие, воспользовавшись ослаблением оборонительной линии противника, освободили населенный пункт Поповка», — уточнил он.

Об освобождении Поповки бойцами «Севера» в Минобороны РФ сообщили 5 февраля.