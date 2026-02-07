МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пока на Украине сохраняется режим Владимира Зеленского, европейские страны будут его поддерживать в борьбе с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад», — отметил он.
При этом Макгрегор выразил уверенность, что НАТО на сегодняшний день не представляет значимой угрозы для безопасности России.
«Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины», — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.