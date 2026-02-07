Канада открыла свое первое консульство в Гренландии на фоне угроз США

Официальная церемония состоялась в пятницу в столице Гренландии Нууке. Открытие консульства прошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном приобретении или установлении контроля над островом, что усилило внимание к региону и дипломатической активности вокруг него.