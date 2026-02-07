Канада открыла свое первое консульство в Гренландии на фоне угроз США

Канада открыла своё первое консульство в Гренландии на фоне дискуссий вокруг будущего этой автономной датской территории. В церемонии участвовала глава канадского МИД Анита Ананд вместе с представителями канадских властей и местного руководства.
Ранее канадское правительство сообщило о намерении открыть диппредставительство на острове в течение недели и уточнило, что в торжественных мероприятиях примут участие высокопоставленные представители страны. Среди них — генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, посол Канады в Дании Кэролин Бэннет и специальный представитель по арктическим вопросам Вирджиния Мирнс.
Официальная церемония состоялась в пятницу в столице Гренландии Нууке. Открытие консульства прошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном приобретении или установлении контроля над островом, что усилило внимание к региону и дипломатической активности вокруг него.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о вероятных сценариях будущего для Гренландии на фоне притязаний на остров со стороны США.