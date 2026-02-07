Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ

RT: Франция причастна к убийству сына Каддафи.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Франция была замешана в убийстве ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на источники.

Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники. Правоохранительные органы Ливии пока не установили, кто стоял за убийством.

«Франция причастна к убийству сына Каддафи, Сейф аль-Ислама», — говорится в публикации Telegram-канала RT со ссылкой на источники, которые рассказали об этом ведущему выходящего на RT шоу Going Underground Афшину Раттанси.

По ряду сообщений, президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал ликвидацию «нежелательных лидеров» в странах Африки, уточняет RT. Сейф аль-Ислам был в их числе, поскольку его считали способным воссоединить Ливию после гражданской войны и вмешательства в нее стран НАТО, сказано в сообщении.

Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше