РФ дала ответ на предложение США о передаче ЗАЭС Вашингтону: за кем будет контроль

Российская и американская стороны обсудили вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции. США якобы предложили передать контроль над ЗАЭС Вашингтону. Однако Москва ответила отказом, утверждает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
В материале сказано, что Москва намерена оставить контроль над станцией за собой. При этом Россия готова предложить Украине дешевую электроэнергию, пишет автор.
По данным агентства, Киев не согласен на условие Москвы. Украина считает его неприемлемым.
Кроме того, Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Стороны планируют достичь договоренностей с Россией о мире уже в марте этого года. Утверждается, что в соответствующих переговорах участвовали представители администрации США.